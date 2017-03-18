竹山高中美術班畢業聯展 「阿迪斯兜」當主題

國立竹山高中美術班畢業聯展，校長陳漢銘鼓勵學生創作。（竹山高中提供）

竹山高中美術班畢業聯展，南投縣文化局長林榮森捎來祝福。（竹山高中提供）

竹山高中美術班學生的創作。（竹山高中提供）

國立竹山高中美術班，在南投文化局舉辦第22屆畢業成果展，展期至3月22日止，展出素描、水彩、水墨、壓克力畫與書法等百餘件作品，琳琅滿目，歡迎觀賞。

竹山高中畢業成果展18日開幕，由校長陳漢銘主持，南投縣文化局長林榮森、南投高中校長巫春貴與竹山高中家長會蔡孟娥等人，都到現場為同學加油打氣；陳漢銘表示，學校推展美術教育，帶動人才培育，歡迎有志之士一同努力。

竹山高中畢業展以「阿迪斯兜」為主題，即「Artist」之意。3年前，26位同學因緣聚會，「兜」聚結緣在竹山，一起修習美術，希望成為「藝術家」；而在師長心中，每個同學都是Artist，人人都是「阿迪斯兜」。

美術班畢業前最後一次展出，所有同學卯足全力創作，呈現學習成果，並為高中生涯畫下美好的句點。

(中時)