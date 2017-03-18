大甲媽嫁女兒 120對新人廟埕步紅毯

我要評比

120對新人參加第4屆大甲媽嫁女兒集團婚禮，鎮瀾宮廟庭廣場既熱鬧又溫馨。（王文吉攝）

新郎、新娘盛裝參加大甲鎮瀾宮媽祖福證儀式，接受天上聖母的祝福。（王文吉攝）

金猴送囍，佳偶天成！第4屆大甲媽嫁女兒集團婚禮今日在鎮瀾宮廟庭廣場熱鬧舉行，現場120對新人接受親友祝賀，並帶著天上聖母的祝福攜手走向人生的另一個階段，還有3家婚紗公司一同協辦，提供新人婚紗顧問服務。

今年福斯汽車提供百萬金龜車作為婚禮前導車，傳統鑼鼓車隨行，遊街車隊更顯熱鬧，120位小朋友扮演善財童子，發送鎮瀾宮紀念錢母給新人。

媽祖福證儀式由身著旗袍及燕尾服的6對小朋友，手提伊莎貝爾吉祥物及花籃，撒花瓣引導新人進入會場；鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤夫妻分別擔任主婚人及介紹人，共同祝福新人們百年好合、早生貴子，並分享夫妻相處之道。

大甲媽嫁女兒特別致贈12項好禮給每對新人，包括真鑽對戒、鎮瀾宮結婚紀念證書、蜜月旅行折價卷、保養旅行組、時尚包款、米糧、煉乳、喜餅、滴雞精禮盒、幸福對杯組、梅酒、活動紀念衣、大甲媽祈福手鍊、紀念筷子、餐具組、仙草禮盒、3C成家禮包等。

(中時)