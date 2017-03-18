瑞典籍遊客澎湖迷途 警熱心指引迷津
澎湖縣警察局白沙警分局吉貝派出所警員陳益民日前於轄區探訪時，發現有名外國遊客，因語言不通正與村民比手畫腳，遂得其同意主動帶返所內了解有無需要協助之處。
經該所所長呂豪詩以簡單外語與其溝通得知，該名外籍背包遊客Jonas Ostlund係瑞典人，因嚮往世界美麗海灣澎湖之美，遂獨自由瑞典前來澎做四天三夜自助旅行，是日欲前往澎湖北海知名景點吉貝沙尾遊覽，到了吉貝島因找不到下榻民宿，欲詢問村民又因語言隔閡，無法與村民溝通，正不知所措時，幸遇員警主動關心並協助。
所長呂豪詩又詢問其欲投宿民宿名稱，該員立即拿出電子地圖，指著其欲投宿之地點，呂豪詩查看後得知，係該轄之香榭民宿，立即以巡邏機車載其到民宿所在地，並主動代其辦妥住宿手續。該迷途外籍人士Jonas Ostlund對於警方主動熱忱的服務行為感激不已，對澎湖美景及警察積極且優質的服務留下美好印象。
(中時)
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