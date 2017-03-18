限時搶香丁體驗 場面搶搶滾
由台東縣東河鄉農會辦理的「農民節暨晚崙西亞香丁節活動」，今天上午登場，吸引上千遊客參與，其中的「搶搶滾」搶香丁體驗，不分大人、小孩在限時10秒鐘，將香丁往袋內、帽子或衣服裝，動作快的可拿上10多斤，熱鬧又逗趣。
香丁節活動今天在東河鄉北源村農會梅子加工廠登場，上千遊客將會場擠得水洩不通，產區各農友將自己所生產的香丁擺出吸引遊客採購，主辦單位香丁堆成「香丁小山」，現場供應由香丁現榨的原味果汁，供民眾喝到飽。
今天上午10時及中午12時開放民眾進行「10秒香丁搶搶滾」免費搶香丁的活動，不分男女老幼、身材胖瘦，在限時內拼老命將香丁塞進衣服裏，有些人時間到了還不想放手，也有小朋友堅持保持優雅，動作慢調斯理，急壞在旁的爸媽，場面熱鬧有趣。
東河鄉農會總幹事廖博民指出，去年7月尼伯特颱風重創台東，香丁產量僅剩6成、約70萬斤，產地價1斤40到60元。東河鄉農會也辦理香丁宅配到家服務，民眾也可多多利用，洽購電話：089-531238、531189東河鄉農會推廣股。
(中時)
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