高市原民會遴選優質族語保母 強化語言傳承推動力

「106年度原住民族語扎根補助計畫」遴選族語保母族語口說能力測驗(以下簡稱口測)，17日於高市府鳳山行政中心大禮堂舉行，本次口測參加口試者達75人(含台南市2人)， 計9族語別，考生中更有5位阿公和2位爸爸參加；高市府原民會表示，高雄市目前核定族語保母名額為20人，台南市5人，將努力向中央原民會爭取更多核定名額，讓更多有意願的族語保母參與，使族人受惠。

為爭取成為族語保母來自桃源區二集團寶山部落的林桂蓮女士，當天凌晨四點多就從家裡出發，不到七點即到達考場，她目前帶3個孫子，最小的只有1歲多，兩媳婦雖然是閩南人，卻也積極在生活中學習布農族語，為融入生活對話及推動下一代之族語傳承，去(105)年小媳婦還參加族語認證考試，來測試自己的族語能力，營造族語環境，而且是落實生活中使用族語的模範家庭。

高市府原民會谷縱主委表示，高雄擁有完整的16個原住民族群，對於族語的傳承，原民會樂意承擔這份使命，特別在本次口測中遴聘鄰近臺南市及屏東縣的族語資深委員來把關，過程嚴謹，期望遴選出優質的族語保母來執行推動族語傳承，以營造全族語環境並達成族語文化傳承的效益。

(中時)