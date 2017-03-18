張安琪買鑽犒賞自己 女兒Dolly最愛皇冠公主風
伊林名模張安琪18日為新光三越「2017Sparkle&Shining 春季光彩珠寶秀」做珠寶展演。張安琪說，自己平常其實沒有配戴珠寶的習慣，但有收藏珠寶，她偏好戒指類珠寶飾品，「出席活動或重大場合可以點綴一下」，她的收藏中，最有意義的是，2年前她滿30歲，給自己一顆10萬元內的鑽石戒指，「犒賞自己，珠寶是很好的選擇，因為可以保值，不像包包鞋子過季就不流行。」
女兒Dolly現3歲7個月，喜歡很夢幻公主風，張安琪笑說：「她看到我工作戴珠寶的照片，她就很喜歡，還問我『長大可不可以戴』。」昨她配戴鑽石皇冠走秀，她直呼「我女兒看到這個一定會很愛。」
Dolly現在是個很有主見的小大人，不但自己決定穿搭，還會管媽媽的穿著，如果張安琪出門要穿球鞋，Dolly就會說「不好吧，妳穿靴子啦。」像張安琪鞋櫃中，都是深色的靴子，Dolly還很孝順地說：「我以後長大賺錢買粉紅色的給妳！」讓她覺得很好笑，也欣然答應，要女兒好好念書、長大也好好工作。
Dolly９月就將上幼稚園，因公立學校太難抽，她已有讓女兒念私校的心理準備，「其實我還滿期待她去上學，之前讓她去上課，她回來都很開心地寫功課，感覺可以很適應學校生活，而且這樣我也可以有一些自己的時間，加上平常我工作是媽媽幫我帶孩子，媽媽也可以多休息。」
(中時)
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