愛滋帶原性交不揭露為重罪 加州有爭論

幾位加州議員擬提案修法，主張如果發生沒保護措施的性交、又沒告訴伴侶自己是HIV帶原者，擬不再視為重罪，但反對者仍主張絕對不可。

「洛杉磯時報」（LA Times）報導，北加州舊金山市選的民主黨籍參議員魏納（Scott Wiener）等指出，與HIV有關的羞恥感，是致力於減少及消除這些感染的主要障礙。

魏納等人認為，現今醫藥發達，但是將沒保護措施的性交、又不揭露愛滋帶原的行為視為重罪，似乎更加不公平。

他們說，這顯然是歧視，有哪個重大傳染病被這樣對待。也有不少民主黨籍加州眾議員支持這項修法倡議，包括祖籍屏東的台裔眾議員邱信福（David Chiu）。

主張修法從輕發落的民代說，很可能服藥控制的帶原者，已經有效壓制病毒不會傳染給他人，但在現行法律下，仍會因為與伴侶發生沒保護措施的性交、未告知對方帶原事實，而被判重罪。

不過，反對者仍期期以為不可。加州穆列塔市（Murrieta）共和黨籍參議員史東（Jeff Stone）說，不論是罹患愛滋或HIV帶原，都是致命的，仍應維持視為重罪的規範。

史東指出，應讓那些從事沒保護措施、風險高的危險性行為者，負起該有的責任。

另一位聖地牙哥市共和黨籍參議員安德森（Joel Anderson）則說，就算這是唯一被法規這樣對待的疾病，但這是帶原者造成他人患病，因此仍應維持視為重罪的法規。1060318

(中央社)