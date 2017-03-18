多半演喜劇 曾志偉：不明白憂鬱症

藝人曾志偉過去都演喜劇，這次在「一念無明」演沉重角色，「不太明白憂鬱症是什麼」；他今天也提及曾和譚詠麟吵架，但應該大人不記小過，笑說「他就是小人，我就是大人」。

導演黃進、余文樂今天在台灣宣傳「一念無明」，下午接受媒體訪問，原本沒有要出席的曾志偉卻突然現身，他昨天和女兒曾寶儀在佛光山演講，得知余文樂來台，原本要立刻飛往歐洲拍戲的他，立刻把班機延後，陪同一起宣傳、受訪。

曾志偉去年金馬獎與最佳男配角擦身而過，沒有得獎不會生氣，今年又以「一念無明」入圍香港金像獎男配角，「如果拿獎會很開心，給我就要了」。

過去曾志偉演喜劇多，這次在片中飾演余文樂的爸爸，兩人長年生疏，互動冷漠又尷尬，對照余文樂演這部片情緒起伏大，曾志偉則說，「我這個人不太明白憂鬱症是什麼，因為我很容易忘記事情，不開心很快就把它忘掉」。

余文樂表示，過去他一年要拍七、八部戲，有時情緒累積到一個點如果沒有舒壓，很容易爆炸。曾志偉在一旁說，「我是一年拍八、九部戲，來不及紓壓，大多是導演朱延平的戲，非常簡單，不需要紓壓，開開心心就拍完」。

余文樂在片中因媽媽過世後，才和飾演他爸爸的曾志偉修補父子情，問及現實生活中如何修補人際關係，曾志偉表示，他很怕吵架，更舉過去他與好友譚詠麟吵架的例子。

當時兩人要為另一個好友開的店剪綵，譚詠麟等到剪綵前一天才知道朋友開的是三溫暖店，礙於公司簽約及形象問題，決定不出席，這讓曾志偉很不開心，後來緊急找梅艷芳代替出席。

後來兩人有4天都不講話，曾志偉說，「以前我們每天早上通電話，晚上也通電話」，現在不講話變得很奇怪，於是他想起一個名言「大人不計小人過」，決定姿態放低、修補友情，不過曾志偉又補一句笑說，「他就是小人，我就是大人」。

先前有媒體拍到曾志偉和寶媽雖離婚，仍一起出席朋友聚會，再次強調兩人是非常好的朋友，「我很討厭有些事情發生，最後變成永遠不是朋友」，即使他60大壽那天，仍邀請過去他討厭的人，大夥一笑泯恩仇。1060318

(中央社)