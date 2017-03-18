看基隆輕軌 前交部官員建議結合住宅政策
政府決定建基隆到台北南港輕軌。前交通部司長吳榮貴樂觀其成，但建議最好結合住宅政策，紓解大台北區購屋不易的問題。
吳榮貴在台北市任職海洋大學教授期間，曾有多年在基隆居住及時常往返基隆與台北的經驗，他對基北間建輕軌持樂觀的態度，但更期待這項交通大計能以更宏觀的角度，結合住宅政策，一併解決大台北購屋不易的問題。
吳榮貴建議，基隆輕軌可朝北北基都會區內的住宅區與運輸系統一起思考，而不是套用北基兩個都會區的規劃機制。
他舉例，若把政府合宜住宅的錢移來改善北基通勤交通系統，包括捷運、輕軌、台鐵，先以區間通勤為優先考量，讓台北上班族自行在市場機制下決定要不要移居到基隆買房子通勤，紓解大台北地區購屋居住不易的問題。
吳榮貴說，現在基隆新台幣300萬元到400萬元的成屋還不少，很多基隆的房子比政府在大台北蓋的合宜住宅便宜1/2到2/3。
他認為，在行政區域上北北基還是三個市的體制下，交通與住宅規劃與建設有勞中央，在組織上，或許可參考香港的運輸與房屋局，將交通部與內政部營建署結合。
吳榮貴說，若能從北北基大都會區的宏觀角度規劃，將台北市沒有的「港」納入，一併將基隆市翻轉成為一個台灣的「香港」，甚至可參考香港如何往山上發展，現在基隆山上也曾推出好幾個建案，可惜交通不便，淪為蚊子建案。
因機捷已通車，吳榮貴認為，過去以台北市為中心的南向空港發展，現在應改為「北向海港」擴張，結合大台北住宅政策，及基隆港轉型觀光遊憩的人流發展。1060318
(中央社)
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