巴黎歐利機場 男子竊軍人武器遭擊斃

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法國媒體快訊報導，一名男子今早於巴黎歐利機場竊取一名巡邏軍人的武器，試圖逃逸，已被安全單位擊斃，並無其他人受傷。

法國國家警察於推特（Twitter）發文表示，警方正於歐利機場（Orly）行動，建議在現場的民眾遵從安全指示。

根據費加洛報（Le Figaro）快訊，一名男子今早於歐利機場竊取一名巡邏軍人的武器，接著就近躲進一家機場內商店，已被安全單位擊斃，並無其他人受傷。

警方稍早也緊急疏散機場部分區域。1060318

(中央社)