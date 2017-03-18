澎湖縣衛生局舉辦「餐飲安全衛生講習」
為使民眾擁有安心的外食環境，澎湖縣政府衛生局特邀請國立澎湖科技大學謝才富博士辦理「餐飲安全衛生講習」以實務介紹餐飲業在衛生管理上常見問題。
從案例中以深入淺出的引導，導正餐飲從業人員常見疏失，並重建正確的衛生觀念及習慣，期許澎湖縣餐飲從業人員對餐飲衛生專業負起重任，共同維護澎湖鮮食美名，百餘位美食的操盤手齊聚一堂，動起來為保障消費者用餐的品質共同努力。
衛生局局長陳淑娟強調依據「食品良好衛生規範」規定，持證廚師每年需接受衛生講習課程至少8小時，連續4年須達32小時訓練時數始得辦理證照展延，感謝廚師除以更高規格要求自己，也肯定澎湖縣餐廳經營業者的努力的經營，針對澎湖縣來觀光旅遊業蓬勃發展，特加強旅行團之合作餐飲場所、餐廳、外燴業、特色美食小吃等餐飲業者加強教育訓練，維持高水平的餐飲品質，讓遊澎的旅客都有一趟難忘的美食之旅。
衛生局局長陳淑娟請業者謹守預防食品中毒「五要」原則1.要洗手：調理時手部要清潔，傷口要包紮。2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3.要生熟食分開：生熟食器具應分開，避免交互污染。4.要徹底加熱：食品中心溫度應超過70度C。5.要低溫保存：保存低於7度C，室溫下不宜久置等種要原則確保食品安全，並會要求衛生局加強稽查防範食安事件之發生。
(中時)
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