張花冠化身春神 宣傳世界搏茶會
2017世界搏茶會18日起，在嘉義縣蒜頭糖廠西側倉庫舉辦，展期總計10天，展出內容有茶文化展演、茶器展及茶旅行等主題。開幕式表演有嘉義在地雯翔舞團表演「茶香嘉境」，縣長張花冠更化身「春神」宣傳世界搏茶會。
活動一開始，就由雯翔舞團及中華醫事科技大學化妝品應用與管理系分別帶來「茶香嘉境」舞蹈以及茶服時尚走秀，縣長張花冠也穿一身桃紅色禮服披白長紗，裝扮成「春神」在茶服時尚秀當任壓軸，在現場也拿起畫筆在身穿白衣的模特兒身上畫出美麗茶花，也與模特一同走秀，在場貴賓鼓掌叫好。
縣長張花冠表示，嘉義縣剛好位在地球的黃金腰帶北緯23.5度，阿里山也剛好在這個位置上，所以阿里山上所生產出的茶也是世界有名。過去是以茶的產業為主，現在要改變成為茶文化，因此喝茶的境界以「敬、靜、淨、境」四個字來體現對茶文化的態度，這也是嘉義獨有的特色。
(中時)
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