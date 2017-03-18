中市舉辦戶外創意寫生活動　宣導反毒

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台中市府教育局在文心森林公園舉辦反毒創意寫生比賽，有300多人參加。（陳淑芬攝）

台中市府教育局宣導反毒，18日在文心森林公園舉辦反毒創意寫生比賽，呼籲學子們要勇敢向毒品說「不」，有300多名學生參加，不少家長及教師陪伴學生們，在公園各角落繪畫寫生，共度溫馨優閒的假日。

中市教育局今天在文心森林公園舉辦「紫錐花運動--創意寫生活動」，教育局專委王淑懿與會鼓勵家長多帶子女一起參加健康休閒活動，不但可建全身心發展、增加藝術涵養，有要建立孩子正確的反毒知識，讓孩子能勇敢向毒品說「不」。

教育局表示，根據法務部統計，近年來國中、高中青少年毒品案件比例有上升趨勢，尤其國中生容易受同儕影響及毒品誘惑，希望學子們能從事健康休閒活動，父母親也要多陪伴、了解子女，並呼籲社會要多傳達反毒正確常識，不要讓青少年誤入吸毒陷阱。

反毒創意寫生活動今年有300多人參賽，教育局明年度將持續擴大辦理，並鼓勵各校師生踴躍參與，將反毒的種子，傳播到各學校學子心中

(中時)