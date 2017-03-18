藍下周排兩岸條例 柯建銘：非目前最重要之事
今天是太陽花學運3周年，內政委員會召委、國民黨立委曾銘宗下周將排審《兩岸協議監督條例》草案。民進黨總召柯建銘今天說，國民黨主席選舉內部紛擾不斷，一派主張「一中同表」，一派主張「一中各表」，缺乏一致兩岸戰略思維；如今曾銘宗排案，只是想挑起民進黨跟公民團體的矛盾，並成就個人知名度，「是毫無戰略的戰略。」
柯建銘表示，民進黨身為執政黨，在兩岸問題有自己步驟、節奏，現在兩岸完全「不開門」，國台辦主任張志軍的公開發言數度嗆聲，因此監督條例目前並非最重要之事。
柯建銘並強調，民進黨執政下，對兩岸問題的監督強度，一定會比國民黨強；在監督條例的審議，自然會主導，希望國民黨不要藉機見縫插針、製造矛盾。
(中時)
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