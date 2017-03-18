不滿網購服務差訴警 揭露詐騙集團

張姓婦人不滿網購品質不佳，她到網路客服中心留言反映，竟接到自稱客服及銀行人員電話，要求她到ATM操作「解除分期付款設定」，她憤而向第四警分局黎明派出所報案指稱，賣方因作業疏失造成她不便。沒想到，警方告知疑似詐騙集團手法，所幸及時訴警而未陷入騙局。

50歲張女因不滿網路賣方因作業疏失造成她不便，向警方報案，還一度擔心警方不會理會這種小事，沒想到向警方訴苦後，警方認為是詐騙集團作怪。

警方初步分析，張女的電腦疑遭駭客入侵並植入病毒，在她網購收貨後不滿品質，又到網站客服中心留言反映，詐騙集團先在客服中心回應，再以電話各冒充客服及銀行人員，張女詐稱交易過程中誤設為連續多次扣款，要求她至ATM操作「解除分期付款設定」，精心設下騙局詐財。

警方並將張女所指稱的網路商家及銀行電話透過警察電信金融聯防平台查證，都是遭通報的詐騙集團警示電話，張女才恍然大悟，原來自己險陷騙局，感謝警方協助。

(中時)