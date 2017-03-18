鄭明典：今年2月是138年以來第二高溫

我要評比

2017年2月全球陸地與海洋表面平均氣溫。（圖片來源：NCDC）

氣象局科技中心主任鄭明典今日在臉書表示，今年2月是138年以來第二高溫的2月。

氣象局科技中心主任鄭明典今（18）日於臉書分享2017年2月的全球平均氣溫圖。鄭明典說，去年是最強聖嬰最後一年，預期今年不會像去年那麼高溫。

然而，鄭明典說，今年2月是有現代分析（138年）以來，第二高溫的2月，僅次於去年。這代表了全球暖化趨勢明確。鄭明典憂心地說，這時又看到美國白宮大砍氣候相關經費，令人擔心。

根據美國國家氣象資料中心（NCDC）顯示，2017年2月全球陸地和海洋表面平均氣溫比20世紀的平均值12.1度高0.98度，陸地平均溫度比平均值高1.78度，海洋表面溫度比平均值高上0.69度。相較於去年（2016）全球陸地和海洋表面平均氣溫比平均值高1.2度，略低了一些。

(中時電子報)