兄弟台中主場開幕戰 招待市民免費看球
中職2017新賽季25日在新莊棒球場開打，26日中信兄弟將回到台中洲際棒球場進行主場開幕戰，為號召台中市民進場觀戰，當天持證件的台中市民可免費進入外野觀賽。
中華職棒聯盟日前公布職棒28年（2017年）完整賽程，14日至21日進行官辦熱身賽；開幕戰於25日由富邦悍將與中信兄弟交手，地點在新莊棒球場。中信兄弟主場開幕戰則是26日於洲際棒球場登場，迎戰統一獅。
中信兄弟表示，上半季主場賽事的預售票17日中午12時30分開始販售，總共有中信兄弟售票網、7-11便利商店的ibon售票系統、全家便利商店的FamiPort售票系統等3個平台同步開賣。
為邀請廣大台中球迷在主場首戰進場為球隊加油，中信兄弟與台中市政府合作，免費招待市民進場看球。26日中信兄弟於台中洲際棒球場進行的主場開幕戰，凡是台中地區民眾，當天憑身分證、駕照或戶籍謄本等證件，至洲際棒球場外野，即可免費進場觀賞球賽，限量1000名，額滿為止。
台中市政府呼籲市民朋友購票或憑證免費進場看球，支持棒球運動，為中信兄弟加油。1060318
(中央社)
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