研究：沉迷電玩青少年 易有性別歧視
法國一項研究顯示，青少年花越多時間在電動遊戲上，越傾向對他人展現性別歧視的態度和刻板的性別印象。
法新社報導，法國和美國的研究人員比較了1萬3520名年輕人玩電動遊戲的時間，以及他們對於女性和性別角色的態度。
今天發表於「心理學前線」（Frontiers in Psychology）期刊的研究結果顯示，青少年越沉迷於電動遊戲，帶有刻板性別印象和性別歧視的程度越高。
研究共同執筆人、格瑞諾布阿爾卑斯大學（Grenoble Alps University）的貝格（Laurent Begue）告訴法新社：「性別歧視充分滲透到廣告、電視和電影中。電動遊戲也不例外。」
他說：「內容分析法顯示，女性在受歡迎的電動遊戲中代表性不足，扮演著被動的角色，不是需要被解救的公主就是次要人物，以及被征服的性對象。」
女性雖是性別刻板印象的受害者，但男性其實也受影響，被刻畫為「更為活躍、崇尚武力和肌肉發達」。
這項研究涵蓋青少年男女，各占51%和49%，而結果顯示，青少男的性別歧視程度較高。
玩電動遊戲的時間則從每天1到10小時不等。（譯者：中央社周慧盈）1060318
(中央社)
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