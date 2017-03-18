港流感掀高峰 半個月內釀20死

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港媒報導，香港流感疫情進入高峰期，2月底至今共33起重症病例，其中20人死亡。香港食物及衛生局長高永文對此表示，預計香港季節性流感高峰期會延至4、5月甚至更晚才會結束。

香港明報即時新聞引述高永文表示，香港近2週因流感就診的人數或群聚感染都有上升，近日急診就診量都超過6000人次，需要住院的病人數目每日也時常超過1000人。

他表示，香港今年的季節性流感高峰期較晚，原因尚無法確認。但預計高峰期或會延到4月、5月，甚至更晚才結束。1060318

(中央社)