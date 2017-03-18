嘉南藥理大學與8醫院簽訂合作 提升醫療品質
以藥學起家的嘉南藥理大學，為加強與台南地區各大醫院交流合作，今天上午與台南8家醫療院所簽署臨床藥學合作備忘錄，期盼雙方有效運用資源，增進藥學系學生就業管道，並相互支援研究計畫，提升醫療服務品質。
參與簽約的有奇美醫院、柳營奇美醫院、新樓醫院、嘉南療養院、胸腔病院、署立台南醫院以及台南市立醫院、郭綜合醫院等，都是台南地區重要大型醫療院所，簽約醫院眾多、合作內容廣泛具體，為藥學教育交流樹立新典範。
郭綜合醫院藥劑部主任馮偉豪表示，與嘉藥藥學系建立臨床藥學教學合作關係，將有助於提升台南市地區醫院之藥學教育水平。
校長陳銘田強調，創校迄今滿51年，培育無數藥師人才，投入社區藥局、醫院診所和照護機構等領域貢獻所學，很榮幸與8家醫院簽訂合作協議，未來除增加延聘業師協同教學、引進藥界實務新知外，也廣開學生實習與就業大門，同時攜手推動研究計畫，雙方將實質受惠。
藥理學院院長李冠漢指出，藥學系畢業校友佔全國藥師總數的1/3，且成就非凡，如現任全國藥師公會聯合會理事長古博仁以及常務理事、監事等重要幹部皆出身該校，而全國各縣市藥師公會也多由嘉藥校友擔任現任或歷任理事長，顯示藥學系培育優秀藥事人才備受肯定。
今天適逢嘉藥校友總會年會及總會長改選，各系也熱烈舉辦系友回娘家活動，近千人踴躍參與，學校也特別選在今日舉行植樹，師長與校友合力在校園種下黃花風鈴木，期許「十年樹木，百年樹人」，為往後50年校運再創顛峰。
(中時)
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