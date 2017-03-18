汙水管復舊工程 高雄小港中林路又塌陷了

我要評比

高雄市小港區中林路18日下午再度塌陷。（呂素麗攝）

高雄市小港區中林路18日下午再度塌陷，為了安全封路。（呂素麗攝 ）

高雄市小港區中林路18日下午再度塌陷，春原公司正在施工造成。（呂素麗攝）

春原公司正施工造成高雄市小港區中林路面塌陷。（呂素麗攝）

高雄市小港區中林路面18日下午再度塌陷，受損路面長約14公尺、寬10公尺深1公尺。（呂素麗攝）

高雄市小港區中林路面18日下午再度塌陷，當地里長鳳鳴里長李月雲（右起）、鳳林里長許再生、鳳源里里長張宇讚、龍鳳里長黃文裕及鳳森里長陳信雄等人都到場關切。（呂素麗攝）

高雄市小港區中林路中油大林煉油廠門口前、靠近中利路口，今天下午1點半再度發生路面塌陷，中油大林煉油廠廠長許晉榮說，春原工程公司正在進行臨海工業區汙水管復舊工程，造成自來水400mm水管破裂，掏空地下泥沙，導致地層下陷，下陷受損路面長約14公尺、寬10公尺深1公尺，幸無人傷亡，目前搶修中。

目前已封鎖沿海四路至中利路之間的中林路段，禁止車輛通行，並優先處理路面做灌漿及路面改良。

由於中林路底下有中油的輸油管線，許晉榮說，為了安全，今天輸油管線已停止輸送，未來將再評估路管線狀況，確定沒有危險再納入使用。

今天下午轄區的小港分局長黃文哲及小港區多位里長包括小港區里長主席、鳳源里里長張宇讚、龍鳳里長黃文裕、鳳鳴里長李月雲、鳳林里長許再生及鳳森里長陳信雄等人都到場關切。

張宇讚等多位里長說，前年9月17日中林路才大面積塌陷，去年也有小塌陷，現在又在同一地點旁再度發生蹋陷事故，幸好沒人員受傷，要求春原盡快處理。

(中時)