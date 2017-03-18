余文樂被逼公開戀情 認和王棠云「才交往3個月」
余文樂今(18日)和《一念無明》劇組宣傳電影，去年底他在IG秀出和「皮帶千金」王棠云合影，熱戀傳聞滿天飛，今他有備而來，知道媒體想問戀情，他也大方承認，表示都35歲了，沒什麼不能說，至於公開戀情主因？余文樂直言：「我是被逼的，被拍到了嘛！我們就3個月，你們不要想太多。」
外型帥氣的余文樂出道以來緋聞不少，曾先後和楊丞琳、舒淇、周冬雨等人傳戀情，承認過的有唐詩詠、盧巧音、黃伊汶及吳雨霏，去年底他被網友拍到和王棠云蜜遊美國，之後他在IG貼出兩人背影，寫下：「未來是燦爛的」，不久又被港媒拍到兩人在香港約會，余文樂為護女友還霸氣逼退狗仔，相當呵護女方。
今余文樂為電影宣傳，據《ETtoday東森新聞雲》報導，問是否已認定王棠云？他大方說：「也不是認定，我是被逼的，被拍到了嘛！我們就3個月，你們不要想太多。」還反虧知道記者就是要問這個，是否會帶女友捧場電影？余文樂說：「她有空會去看的，但我是不會再看。」只因他為此片飾演躁鬱症患者，不忍再回憶當時情緒壓力。
(中時電子報)
關鍵字：余文樂
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