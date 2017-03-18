「最強童顏」張娜拉 狂曬36歲驚人美貌
以《開朗少女成功記》走紅兩岸的張娜拉，是韓國有名的童顏美女，今(18日)是她36歲生日，她也在網上曝光多張照片，開心收下粉絲祝福，而白皙透嫩的臉蛋完全看不出是36歲熟女。
正在忙拍電視劇《熱血主婦名偵探》的張娜拉，在36歲生日這天好興奮，一連在網上PO出多張照片，有拍戲工作照，也有居家私照，其中唯一不變的，就是她看不出36歲的驚人童顏。
而張娜拉後來又於微博感謝粉絲祝福，「大家給我發來的祝福都收到了，真的很感謝。雖然最近因為這樣那樣的事，我有時也會難過，但是依然非常幸福，度過每一個值得感激的日子。感謝，再次感謝你們，我會健健康康的，隨著年紀增長更加努力^^滿懷著愛。」
(中時電子報)
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