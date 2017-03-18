汐止地下停車場汽車起火 駕駛逃生不及喪命

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汐止火燒車意外，駕駛不幸喪生車內。（王揚傑翻攝）

今（18）日下午2時許，新北市汐止區大同路2段宏國大鎮地下停車場發生汽車火警，駕駛58歲黃姓男子被發現在駕駛座已無呼吸心跳，雖緊急送往汐止國泰醫院急救，不幸仍告不治。

警、消表示，黃姓男子在意外發生前，有民眾看到他在擦車，並無異狀，車輛為何起火燃燒則無人目擊。

經火場調查人員及警方鑑識人員勘驗，初步判定為底盤起火，火勢竄燒快速，駕駛疑是逃生不及，遭濃煙嗆斃，但確實死因仍須進一步相驗。

(中時)