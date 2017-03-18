北市公園違停嚴重 松壽廣場排名第一
台北市公園處今天說，經統計公園、綠地及廣場旁的車輛違停佔比例最高，去年達3500多件，以信義商圈松壽廣場是違規停車第一熱點，另一熱點則是士林官邸後方綠地。
公園處說，為維護公園、綠地及廣場的休憩品質及民眾安全，依照「台北市公園管理自治條例」，規定公園、綠地及廣場內不得有「未經許可駕駛或違規停放車輛」行為，違者可裁處新台幣1200元至6000元罰鍰。
公園處表示，「台北市公園管理自治條例」自民國95年底制定，經統計，公園、綠地及廣場內違規案件態樣以「車輛違停」所佔比例最高，每年平均裁罰件數約2000件，去年更高達3500多件。
以違規地點區分，信義商圈松壽廣場是違規停車第一熱點，該廣場違停件數竟佔年度裁罰總件數50%以上；另一處違停熱點是士林官邸後方203號綠地，其次如大安森林公園周邊、花博園區圓山公園及北投公園等熱門景點，也是民眾常違規停車地點。
依規定，公園內未經許可違規停放車輛，第1次裁處1200元到2400元，第2次裁罰2400元到3600元，第3次以上為3600元到6000元。
公園處表示，裁罰是手段並非目的，為加強提醒民眾，公園處已在北市各公園、綠地及廣場出入口或明顯處設立告示牌及夜間照明設施，請民眾遵守規定。1060318
(中央社)
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