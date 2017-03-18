高雄禽流感再添1例，動保處撲殺4457隻鴨子

我要評比

高市再傳確診禽流感案例，動保處派人將全場4457隻鴨子撲殺完畢。（高市動保處提供）

高雄市禽流感疫情再添1例，旗山區1處養鴨場17日傍晚檢測結果出爐，判定H5陽性反應，今日更確認屬H5N2亞型，是高雄市第3起確診禽流感案例，動保處派人將全場4457隻鴨子撲殺完畢，並進行消毒、鄰近3公里內養禽場採樣監測，避免疫情擴大。

高市動保處長徐榮彬指出，由於鴨隻不容易從外觀判斷是否感染禽流感，農委會為求保險，已公告全國養鴨場從2月24日起至5月31日，均必須進行禽流感檢測，檢附報告及家禽證明書才能上市屠宰。

這場旗山養鴨場，是在上市前檢驗時發現異狀，養禽場主動通報，符合現行撲殺補償作業相關規定，可獲市場價格約8成的補償費用。

據動植物防疫檢疫局統計，17日下午6時為止，全國因禽流感而全場撲殺的養禽場共94場，總計撲殺近83萬隻家禽，範圍八闊宜蘭、花蓮、彰化以南等9個縣市。

(中時)