5年前戴套與小學女生愛愛 男導師重判

台南市某國小謝姓男老師擔任班導時，與班上12歲女學生發生戀情及性關係，但畢業不久即結束。5年後女生就讀高中時，因對異性反感接受校方輔導，全案才曝光提告。法庭上謝雖否認犯行，但因女生指證老師戴套與她愛愛，同事也作證謝的抽屜有保險套，法官重判5年。

判決書指出，在台南市某國小任教的謝某，2007年至2009年期間擔任該校五、六年級某班導師時，明知班上1名年僅12歲的女學生，對於感情判斷及性自主都還沒有成熟，卻與對方傳出不倫師生戀。

2009年4月底，謝某帶著班上學生前往北部縣市畢業旅行時，獨自進入這名女學生住宿的房間內，見其他學生都已睡著，於是與對方聊天談心，隨後親吻女學生，並將她帶到廁所發生性關係。隔天，謝某又趁他人不注意之際，偷偷撫摸女學生的大腿及下體。

旅行結束返回台南後，從當年的5月初到6月底畢業前夕，謝某又5次開車載著女學生到他父母親先前居住的公寓或在車上、在女學生家中房間內愛愛。直到女生升上國中後，兩人才結束這段不倫關係。

2014年女學生就讀高中時，因與同學交換日記，內容透露出對異性的強烈反感，同學探詢後得知此事，鼓勵她勇敢向學校輔導處尋求諮商協助，校方除依法通報，並啟動校園性侵害處理機制外，女學生也在家人的陪同下報案。

庭訊時，謝某辯稱，他與女學生只是感情很好的師生關係，堅決否認曾發生性關係或撫摸對方私處。

但因女學生指證，老師與她愛愛時有戴保險套；法官查詢接手謝某教學的代課老師，也證實2014年指導班級學生整理教室時，曾無意間在謝某使用的電腦桌抽屜內，發現已開封的保險套1盒。儘管謝否認保險套是他的，還推說可能是遭人栽贓誣陷，或學校辦理生理衛生講座用剩的教材放在該處，但都不被法官所採信，一、二審均重判5年。

(中時)