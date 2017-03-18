WBC》荷蘭明熱身賽迎戰響尾蛇 派柯德曼調整狀況
經典賽荷蘭代表隊日前也抵達美國，積極備戰經典賽準決賽，也將在明日熱身賽中面對響尾蛇，響尾蛇預計派出「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke）先發，荷蘭則是預計推出前中職投手柯德曼，上場調整狀況。
曾在2007年效力獅隊的柯德曼，在本屆經典賽出賽一場，就是首爾預賽對上以色列登板先發，當時僅投1局被擊出4支安打，失掉3分，自責分率27.00是荷蘭全隊最高，在複賽就沒有出賽，預計此役上場調整狀況。
響尾蛇派出球隊今年將擔任開幕戰先發的葛倫基先發，葛倫基去年球季，自責分率4.37，拿下13勝7負都與生涯表現有段差距，他也曾在8日經典賽熱身賽中對上墨西哥，當時主投2.2局，被擊出6支安打失掉2分。
荷蘭在複賽展現強大火力，準決賽能否維持值得關注，全隊目前棒子最火燙的巴倫汀，從預賽至今打擊率高達5成91，還轟出3發全壘打，總教練穆藍斯日前稱讚，巴倫汀7年的日職經驗，加上年齡越來越成熟，讓他變成一位頂尖的打者，相當期待他的表現。
(中時電子報)
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