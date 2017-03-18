屏東家扶50周年 模特禮服走秀打頭陣

屏東家扶中心在地服務50周年系列活動開跑，當中由連禾老師的畫展義賣打頭陣，5名素人模特兒穿著義賣禮服走秀吸買氣。(謝佳潾攝)

屏東家扶中心在地服務50周年系列活動開跑，當中由連禾老師(前排右)的畫展義賣打頭陣，5名素人模特兒穿著義賣禮服走秀吸買氣。(謝佳潾攝)

屏東家扶中心在地服務半世紀，為了慶祝別具意義的50周年，今天起展開一系列活動，當中由連禾老師的畫展義賣打頭陣，同時還有5名素人模特兒穿著義賣禮服走秀吸買氣，20幅妝容畫及5套禮服成功賣出，15萬5000元的義賣所得全數捐出。

屏東家扶中心表示，連禾老師與家扶結緣超過10年，期間一直幫忙募款及設計文宣、紀念衫等公益付出，去年老師在得知家扶在地服務即將邁入50年時，主動提出畫展計畫並舉行義賣，以協助弱勢孩童學習才藝，隨後立即投入20幅妝容畫及5套禮服的設計。

而蔡素滿形象整體造型學院在得知連禾的善行後，也主動加入義賣行列，邀請5名學生協助禮服走秀，除讓開幕顯得活潑生動外，同時達到義賣吸睛效果。悠揚的樂聲響起，模特兒踩著優雅的步伐邁入市立美術館，5套不同風情的禮服，華麗地呈現在觀眾眼前。

連禾老師說，5套服裝分別代表優雅藍色海洋風情、黑色神秘嫵媚風、紅色俏麗中國風、白色清新甜美純潔風、及黑色端莊時尚。這5套禮服在她的介紹下，馬上被來賓買走，而畫作也一一被善心人士分別典藏。

「畫展將持續1個月。」連禾老師強調，雖然畫作已被買走，但仍會擺在美術館202展覽室參展，連禾時尚妝髮造型設計畫展將持續到4月16日，歡迎大家到場觀賞，也一起協助家扶中心幫助弱勢孩童。

(中時)