WBC》砂鍋大的誤判！差點爽到老美

美國的B.克勞佛（右）在9局上撲上三壘，但從重播畫面來看，波多黎各三壘手柯瑞亞的手套已先觸到克勞佛的身體，應為出局。（美聯社）

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經典賽複賽美國與波多黎各之戰，又出現「砂鍋大的誤判」！美國隊8棒B.克勞佛在9局上撲上三壘，從重播來看應是出局，雖然這次誤判沒有影響比賽結果，但經典賽前兩輪無法全面使用重播挑戰的問題，本屆至少是第3次出現了！

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這次誤判出現在9局上，代表追平分的克勞佛大棒揮出左中外野深遠飛球，不但替美國追回兩分，他也大膽直攻三壘。結果波多黎各三壘手柯瑞亞手套接球後已先觸到克勞佛的身體，卻被判為安全上壘。

波多黎各最後仍靠第4任投手狄亞茲以「再見三振」解決美國9棒哈瑞森，6比5歡喜拿下F組第1與4強決賽門票。但若換個結局，克勞佛這分回到本壘，美國逆轉勝出，爭議恐怕就更大了！

日本青木宣親（左）對荷蘭之戰也吃過誤判的虧。（美聯社資料照）

經典賽被設定為最高等級的棒球國際賽，但別說大聯盟，就連中華職棒都已全面使用的即時重播挑戰制度，經典賽仍得到4強決賽階段才能實施，前兩輪僅能針對全壘打判定檢視重播畫面。

至於本屆的明顯誤判，從A組預賽中華對荷蘭的8局下就已出現，當時史構普擊出雙殺打，但中華隊一壘手林益全接球之前，史構普其實已經先一步踩到壘包。而複賽的日荷大戰，延長賽第10局日本青木宣親敲出的雙殺打，連大聯盟官網都認為是錯誤判決。所幸這兩次的受害方最後都是贏家，沒有實質損失。

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大聯盟從2014年開始擴大即時重播挑戰制度的適用範圍，除好壞球外幾乎都能獲得更正確的裁決，提升了比賽的公平性，來到經典賽反倒「回歸傳統」。也難怪《CBSSports.com》記者Mike Axisa笑說，經典賽讓他有重溫「老派棒球」的感動，「誤判發生，吃虧的一方只能兩手一攤表達抗議…然後接受它繼續比賽。」

儘管經典賽第3輪將實施與大聯盟相同的挑戰制度，但不過就3場比賽，在整屆39戰的比例還不到8％。此外，前兩輪與第3輪的制度不同，也讓整屆賽事無法維持一致的公平性。或許這也是經典賽打得激情，卻總讓人覺得不夠「經典」的原因之一。

(中時電子報)