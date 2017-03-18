有人拱他選立委 李來希：如果年輕10年...
近來常為年改開砲的全國公務員協會理事長李來希，被譽為最嗆的公務員。對有人希望他可以出來選立委，李來希表示，順其自然，每個人都以為他會從政，但人生沒有這麼多可以規畫的，這種東西可遇不可求，而且自己年紀也不小了。
李來希說：「如果年輕10年，問題我不是」，如果他年輕10歲，不會只有選立委，但他真的沒有強烈的欲望。
其實李來希還有另一個身分，就是勞動部技監。李來希很有自信地說，已經很少人像他一樣這麼懂勞動法令。「勞動部有勞動知識跟勞動領域比我專業的人不多」。李來希說，他常會提供許多意見給歷任的勞動部長參考，甚至說如果過去的勞動部長願意聽他的建議，那現在就不會出現這麼多的一例一休等爭議。
李來希這幾年雖將精力投入在年改上，但他仍堅守勞動部技監的崗位，出席年金改革和協會活動都有照規定請假。李來希說，「部會首長懂得用我是他的福氣」，因為他很敬業，雖然意見比較多，也比較尖銳，即使自己升遷不太順利，但勞動部仍需要他。
(中時電子報)
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