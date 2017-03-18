研究：膽固醇降到30 心血管風險跟著降

美國一項最新研究指出，PCSK9抑制劑能將壞膽固醇降到30 mg/dL，是前所未見的新低，且心血管疾病風險也隨之降20%，醫師今呼籲，台灣也應下調壞膽固醇標準，降低死亡風險。

第66屆美國心臟病學會年會17日公布一項最新研究指出，「PCSK9抑制劑」可將血中壞膽固醇降到30 mg/dL，同時降低20%心血管疾病風險，且並未發現新的安全問題，該研究同步發表在知名期刊「新英格蘭醫學雜誌」。

參與年會的台北榮總心臟內科醫師常敏之今天受訪時表示，該研究收治約2萬7564名患者，其中有144名台灣患者參與，相較傳統藥物只能將血中膽固醇濃度降到90 mg/dL，PCSK9抑制劑卻能大大降到30 mg/dL，是前所未見的低水平，還能降低20%心血管疾病風險，是過去從未見過的療效。

常敏之指出，傳統口服藥物為了達到降血脂目標，藥劑較強，容易導致肌肉痠痛、肝功能異常等副作用，但對於高風險心血管疾病患者、家族性高血脂症患者等本身膽固醇濃度就很高的患者，療效不是很好，一旦沒控制好恐導致心肌梗塞。

那麼PCSK9抑制劑是什麼？常敏之解釋，這是一種肝臟合成的蛋白質，它會和肝細胞表面的壞膽固醇接受器結合，在肝細胞內分解，使壞膽固醇無法再回收到肝細胞表面重新作用，有效血液中膽固醇濃度，是平衡體內膽固醇的重要角色。

過去民眾常認為高血脂是老人病，但這觀念已過時，常敏之指出，近年因飲食西化，早發性的心血管疾病患者增加約3成，若沒有好好控制血脂，心血管風險恐增加2至3 倍，家族性高血脂症患者則會增加20倍之多。

他過去曾收治一位38歲男廚師，本身是家族性高血脂患者，即便沒有不良習慣也很重視飲食，但膽固醇濃度依然居高不下，日前因胸口痠痛不舒服就醫，發現心血管硬化阻塞，緊急做心導管治療，雖然持續服藥控制，但膽固醇仍然沒有達標，直到改用PCSK9抑制劑才總算控制度膽固醇。

常敏之強調，根據健保規定，壞膽固醇控制指標為100 mg/dL，但既然研究顯示降到30 mg/dL能再降低心血管疾病風險，建議把目標再下調以降低死亡率。

為防心血管疾病上身，他也建議民眾留意「生活4要」，包括「血脂要檢驗」隨時留意血中膽固醇數值，「飲食要注意」應減少攝取動物性脂肪以及飽和性脂肪酸，「運動要留意」每天至少30分鐘運動，且高風險心血管患者「服藥要規律」。1060318

(中央社)