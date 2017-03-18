想想論壇向蘇瑋璇致歉 回收下架書籍

我要評比

想想論壇昨天在臉書貼文表示，經查，想想論壇內部出版作業流程確有疏失，未於規畫年度選集全文內容時事先徵得原作者同意，「鄭重向蘇瑋璇小姐道歉，並決定立即將本書回收下架」。

想想論壇表示，日前接獲蘇瑋璇反映，論壇於2016年2月1日出版的「想：想想論壇選輯Ⅲ」一書，未經徵詢同意，即將2015年3月13日獲得蘇瑋璇同意後轉載於想想論壇網站的「像我這樣七年級的人」一文納入該書內容，涉及侵權事宜。

論壇指出，該書出版年餘，目前已不在絕大多數實體書店陳列，論壇已要求出版社即刻回收所有實體與網路書店通路庫存。書籍販售利潤均由出版商與通路享有，想想論壇並未於該書出版盈利。1060318

(中央社)