輔英科大英雄路跑 2000人參加
輔英科技大學18日舉辦第二屆「英雄校園路跑」，吸引將近2000名跑友參加，校方今年除了繼續設置精密檢測儀，替民眾釐清身體狀況之外，更在現場準備在地大寮特產無毒紅豆食品，跑友花小錢就能帶回家與親友分享。
英雄校園路跑由輔英科大、台灣全民運動協會主辦，2017年主題訂為「社區活力再現、為健康高雄而跑」，設10公里挑戰組及5公里休閒組，報名參加的跑友年紀最小3歲、最高79歲。
校方更於開跑前舉辦新住民助學金捐贈儀式，提供2萬元助學金，幫助附近大寮國中、永芳、大寮、山頂、忠義國小新住民學童。
輔英科大位於高市大寮區，紅豆是在地特色農產品，今年路跑活動，校方免費提供攤位給大寮區5個社區發展協會，準備紅豆糯米腸、紅豆薏仁、紅豆草仔粿、紅豆紅龜粿、蜜紅豆等美食，讓跑友一飽口福。
(中時)
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