竹子湖海芋季24日登場 多場活動體驗

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台北市產發局今天說，陽明山「竹子湖海芋季」將在24日登場，活動至4月23日，今年以動漫意象「漫慢」為主題，規劃海芋花展、生態農園體驗、農園小型音樂會等系列活動。

產業發展局表示，竹子湖海芋季為北市每年重要活動之一，也是到台北的遊客們，規劃近郊出遊的重點去處，今年竹子湖海芋在農友用心灌溉及呵護下，海芋盛開花況極佳，歡迎民眾上山賞海芋、採海芋。

2017陽明山竹子湖海芋季期間將有一系列豐富活動，只要上「台北饗樂趣」 粉絲專頁，就可掌握第一手活動快報。

產發局說，海芋季活動期間從24日至4月23日止，逢假日（含週休二日），竹子湖地區湖田橋西經海芋大道方向實施順時針單向行駛措施，海芋大道單行管制至往中正山叉路口止；湖田橋往東湖路段採雙向通行，頂湖段採單向通行且禁止迴轉，疏導往陽金公路離開。

產發局呼籲，竹子湖地區交通管制實施時段為例假日自上午9時至下午6時，視實際車流量彈性調整，因竹子湖地區路幅有限，建議民眾多利用公眾運輸系統，搭乘捷運、公車前往，相關大眾運輸資訊可上交通局網站查詢。

2017年竹子湖海芋季24日將在頂湖花谷海芋園前「鐘聲幸福」廣場舉辦開幕活動，歡迎民眾蒞臨。 海芋季賞花期到5月底止，相關活動訊息可上「2017竹子湖海芋季」官網。1060318

(中央社)