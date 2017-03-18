止咳「藥」謹慎！ 陸強力枇杷露會讓人成癮
許多人應該都有相同經驗，久咳不止時，總會優先想到服用枇杷露來止咳。但近期以來卻傳出大陸有不少民眾，為求快、求迅速解決咳嗽問題，每日超量服用枇杷露的狀況下，讓他陷入嚴重成癮的狀況。經檢驗後發現，該枇杷露內含「罌粟殼」的成份，而求快的心態下，造成該民眾攝取過量的「罌粟殼」引致上癮。
據大陸南方週末報導，許多民眾都有購買與服用枇杷露止咳的經驗，更有不少時不時就以此保養喉嚨，但一旦攝取過量，不僅容易造成上癮，更可能讓身體出現警訊。大陸廣東一名民眾日前就因久咳未癒，在藥房購買一款「強力枇杷露」，並為求效率每天超量服用，雖止咳效果明顯，但卻讓他陷入上癮狀態，發展到後面單日需要飲用4-5瓶才能解癮。後經醫療後才發現，他所服用的「強力枇杷露」中含有「罌粟殼」的成份，是止咳良方，但攝取過量容易上癮。
大陸毒物科專家表示，市面上不少止咳露和枇杷露多半含有「罌粟殼」的成份，但若患者確實遵守處方箋與醫師囑咐服用，無須過度憂慮成癮的事情。但由於止咳藥水目前在對岸屬於非管制藥物，濫用情形相當嚴重，長期過量使用會導致精神興奮、昏昏欲睡、睡眠失調等症狀，嚴重者甚至造成幻覺、妄想與行為失控的狀況。為避免更多人被危害，自2015年起，大陸官方將俗稱「止咳水」的口服藥水，列為第二類精神管理藥品。
而台灣常見的幾款川貝枇杷膏，經常強調其成份為天然藥材熬煮而成，無論是否含有「罌粟殼」，中醫師都建議民眾，別將枇杷膏當成「止咳萬靈丹」，不同病症有不同的狀態，再說成份含有大量蜂蜜的枇杷膏，更不適合糖尿病患者服用。若身體不適，仍應尋求正當醫療途徑進行診治才是。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。