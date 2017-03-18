止咳「藥」謹慎！ 陸強力枇杷露會讓人成癮

大陸多款強力枇杷露，稍有不注意就容易讓患者上癮。（圖/網站照片）

許多人應該都有相同經驗，久咳不止時，總會優先想到服用枇杷露來止咳。但近期以來卻傳出大陸有不少民眾，為求快、求迅速解決咳嗽問題，每日超量服用枇杷露的狀況下，讓他陷入嚴重成癮的狀況。經檢驗後發現，該枇杷露內含「罌粟殼」的成份，而求快的心態下，造成該民眾攝取過量的「罌粟殼」引致上癮。

據大陸南方週末報導，許多民眾都有購買與服用枇杷露止咳的經驗，更有不少時不時就以此保養喉嚨，但一旦攝取過量，不僅容易造成上癮，更可能讓身體出現警訊。大陸廣東一名民眾日前就因久咳未癒，在藥房購買一款「強力枇杷露」，並為求效率每天超量服用，雖止咳效果明顯，但卻讓他陷入上癮狀態，發展到後面單日需要飲用4-5瓶才能解癮。後經醫療後才發現，他所服用的「強力枇杷露」中含有「罌粟殼」的成份，是止咳良方，但攝取過量容易上癮。

台北市刑大日前查獲偽裝成枇杷膏的毒品。（圖/中時報系張企群）

大陸毒物科專家表示，市面上不少止咳露和枇杷露多半含有「罌粟殼」的成份，但若患者確實遵守處方箋與醫師囑咐服用，無須過度憂慮成癮的事情。但由於止咳藥水目前在對岸屬於非管制藥物，濫用情形相當嚴重，長期過量使用會導致精神興奮、昏昏欲睡、睡眠失調等症狀，嚴重者甚至造成幻覺、妄想與行為失控的狀況。為避免更多人被危害，自2015年起，大陸官方將俗稱「止咳水」的口服藥水，列為第二類精神管理藥品。

而台灣常見的幾款川貝枇杷膏，經常強調其成份為天然藥材熬煮而成，無論是否含有「罌粟殼」，中醫師都建議民眾，別將枇杷膏當成「止咳萬靈丹」，不同病症有不同的狀態，再說成份含有大量蜂蜜的枇杷膏，更不適合糖尿病患者服用。若身體不適，仍應尋求正當醫療途徑進行診治才是。

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(中時電子報)