解聘200兼任教師避勞健保？淡大否認：為弭平學用落差
淡江大學法文系近日傳出淡江大學為節省勞健保費用將不續聘無本職的兼任教師，淡江大學校方澄清「非校方規定，聘任為系所自主」，否認為節省每年多出百萬元勞健保費用才不續聘，系所基於協助學生就業「弭平學用落差」，才會不再續聘沒有本職的兼任教師，共計將影響多達200名文學院和國際學院教師。
批踢踢一則發文「淡大的兼任老師幾乎全數要遭到解聘」，指在政府今年立法以前，由於沒有政府資金補助，各個私校都曾大量聘用兼任講師以節省人事經費，現在卻解聘所有無全職的兼任老師和員工，「淡江大學校方的社會責任心何在？」
對此，淡江大學秘書長何啟東澄清，聘用是系所自主、不是校方立場，且各系所下學期不再續聘沒有本職的兼任教師，僅留下另有本職、在業界服務的業師，是為了學生畢業後能迅速和職場接軌，絕非為規避勞健保。
(中時)
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