IRONMAN鐵人三項賽 今明2天登場

IRONMAN鐵人三項國際賽51.5公里賽程， 台灣選手邱韋強奪冠。（台東縣政府提供）

IRONMAN鐵人三項賽，18、19日一連兩天在台東森林公園活水湖等地舉辦，今天進行51.5公里標準賽程，下午是IRONKIDS小鐵人賽事，比賽結果，男子組第1名是台灣選手邱韋強，成績2小時18分31秒，女子組則由美籍選手Meredith Grunden以2小時50分25秒封后。

2017Sinox IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽，今日清晨6點30分起在台東中華大橋下活水湖舉行，由51.5標準賽程首先展開競技，共計有1164位選手參與，選手須先後在活水湖完成1.5公里游泳、自由車40公里及跑步10公里。

台東地區今天的天氣相當涼爽，非常適合鐵人競賽的進行，早上下水時雖有涼意，大家都覺得比賽非常舒服，部份香港選手還覺得水溫有些熱；在森林公園大草原終點處也特別安排2位年幼小妹妹、超鐵選手及甫成立的台東國際青年團團員為抵達選手獻上紀念獎牌。

比賽成績揭曉，男子組總合第一名邱韋強，成績02:18:31，第二名游承翰，成績02:21:39，第三名楊博智，成績02:23:36。

女子組部分，第一名Meredith Grunden(美國)，成績02:50:25，第二名蔡慧蓁，成績02:50:59，第三名CHAN, PUI LING(香港),成績02:52:17

5150二鐵組第一名張培敏，成績02:09:27，第二名李元正，成績02:11:49，第三名黃俊豪，成績02:11:51。女子組第一名李秀如，成績02:22:52，第二名黃仲卿，成績02:40:04，第三名吳雅雯,成績02:41:37。

明天將進行113公里長距離組賽事，為使比賽順利進行，上午6時至中午12時，自行車競賽路線（活水湖至三和海濱公園靠海兩線道路進行封閉，台11線海濱側住戶請改道（大同路、四川路一段、豐原二號堤防、大南二號堤防、大和路91巷、美和聯絡道）進出，其他路線將進行管制。

預訂賽事19日當日早上進出之車輛，可盡早停放至調撥側，以利進出。；另一側調撥；中華大橋至馬亨亨大道間的台11將進行封閉，請用路人使用北上中華橋下橋吉林路叉路口以及台11乙往北引道路口）。

(中時)