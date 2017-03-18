賓士停路邊抽K菸 塑膠臭味引警注意

林男半夜在賓士車內抽K菸，濃濃塑膠臭味引起巡邏警方上前。（黎薇翻攝）

苗栗縣竹南警分局竹南派出所巡佐葉國清、警員葉雲瑋今天凌晨3點許巡邏時，發現一輛百萬名車停放路邊，員警聞到濃濃塑膠臭味，車內林姓男子坐在駕駛座，開著車窗大喇喇抽K菸，當場遭員警逮捕，查獲K他命49.53公克及1個K盤。

林嫌向警方說，因好奇，吸食K他命已一年多，認為半夜獨自在路邊抽K菸不會有人發現，沒想到警方剛好巡邏經過，直呼倒楣。全案依違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。

竹南警方表示，毒品危害身心甚鉅，為維護國民健康，避免造成更多犯罪，警方積極查緝毒品。而長期吸食愷他命，會對腦部造成永久損害，將使智力與記憶力變差，也會使膀胱功能異常，有人因吸食愷他命導致尿失禁，造成須終生包著尿布生活，最終可能要長期使用尿袋或。人工膀胱，呼籲民眾切勿嘗試毒品，將葬送大好前程。

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(中時)