龜山住戶抗議票價 桃捷：穩定後調整

桃園龜山區部分居民抗議A1到A7站票價「兩段比一段票價高」，對此桃捷公司表示，除推出其他通勤優惠專案外，並強調未來在適當時機穩定調整服務。

桃園市龜山區部分民眾今天抗議指出，從A1台北車站至A5泰山站票價新台幣35元，A5到A7體育大學站票價35元，加起來僅70元，但A1站直接搭到A7站卻要80元，兩段竟比一段便宜，「難道要每天分兩段搭車回家嗎？」

抗議民眾還拉起「檢討票價、A7降價」的布條，希望桃園捷運公司給答案。

桃捷公司下午表示，桃園捷運公司已針對沿線公司行號、社區、學校及政府機關等團體，推出相較其他同業相當優惠的「通勤135團體優惠專案」，使用天期為100日，團體購買300張以上，每張可享有5折優惠，並且在指定站間、期限內都可以不限次數搭乘。 另外，通勤、通學族也享有369定期票專案，30天月票7折、60天雙月票65折及90天季票6折，3月20起民眾即可到各車站購買。

桃捷公司指出，A7合宜住宅目前申辦「通勤135團體優惠專案」已達600名以上住戶，且仍在持續增加中，包含桃園機場、長庚醫院、長庚科大、華亞科技園區都陸續申辦，並且持續增加，洽詢的單位也非常多，可見專案優惠內容對於通勤通學族具有相當的實用性與吸引力，並且滿足市場需要。

另外，使用通勤135定期票的旅客，從A7體育大學站出發至A1台北車站，搭乘機場捷運只要24分鐘，中途不須轉乘，安全、便捷又快速，若搭乘其他運具均須轉乘2次且時間多1倍以上，機場捷運定期票在期限內可無限次數使用，對通勤、通學族長期使用，相比其他交通方式還是最划算的選擇。

桃捷指出，以台灣軌道同業前例，如台北捷運及高雄捷運相比，營運迄今運輸本業在票價收入部分仍持續虧損，這也是普遍認為機場捷運即將面臨的狀況，桃捷公司需綜合考量財務，與兼顧服務旅客精神，對旅客意見與市場反映持續觀察評估，未來在適當時機穩定調整服務。1060318

(中央社)