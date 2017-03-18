基隆建輕軌 郝龍斌質疑綁樁
總統蔡英文昨天宣布將斥資逾新台幣80億元興建基隆輕軌，國民黨副主席郝龍斌今天說，地方選舉就要開始了，「這不是綁樁，什麼才叫綁樁？」
郝龍斌下午出席在基隆舉辦的「國民黨新未來」座談會時表示，當初不是承諾捷運到基隆嗎？而且捷運到基隆不是已經有規劃，怎麼突然說轉彎就轉彎，「這個髮夾彎轉變成輕軌捷運」。
他質疑輕軌捷運是否有計畫，如果沒有，「這不是政策買票，什麼才叫政策買票，這不是綁樁，什麼才叫綁樁？」
基隆市長林右昌今天受訪提到，輕軌就是捷運系統的一種，但郝龍斌認為，「輕軌」和「捷運」絕對不一樣，應該要先有完整規劃、評估路線是否可行，貿然承諾不見得做得成，「沒有事先規劃就會淪為『空話』」。
郝龍斌說，大家都知道地方選舉就要開始，民進黨準備撥1兆從事地方建設，輕軌捷運到基隆也是一部分，民進黨過去花了8年800億治水，保證南部不再淹水，結果錢花在綁樁，現在南部下大雨一定淹水。1060318
(中央社)
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