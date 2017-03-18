水湳國際會展中心 總統：列重點項目
總統蔡英文今天出席總統府中部辦公室啟用茶會時指出，水湳國際會展中心將是未來中央政府提供地方協助的重要項目，將可帶動更多高品質就業機會。
蔡總統繼日前視察台鐵基隆火車站時宣布政府將投資新台幣80億元興建基隆輕軌串接南港後，今天到台中市政府陽明市政大樓出席總統府中部辦公室啟用茶會時，再允諾中央將全力協助台中市政府興建水湳國際會展中心，中央與地方將合資百億興建。
她表示，水湳國際會展中心將是未來中央政府提供地方協助的重點項目，未來會展中心不僅是台中的會展中心，更是整個中部地區產業與國際交流的重要平台，各種展覽也能帶來人潮，帶動住宿、廣告、會議規劃等服務業的發展，為中台灣帶來更多產業以及高品質就業機會。
林佳龍指出，中台灣是產業聚落所在地，產業界殷殷期盼建設國際級會展中心，市府於水湳經貿園區規劃興建國際級的「水湳國際會展中心」，提交行政院前瞻基礎建設項目評估，獲得中央支持，以「打造百億中台灣會展中心」為目標，希望建構真正能容納700萬人口、產業界所需要的建設。
台中市政府指出，水湳會展中心計畫提出時，曾因場地過小遭到質疑，因此市長林佳龍上任後重新擬定政策，爭取列入行政院前瞻基礎建設，獲得中央經費挹注，中央與地方將聯手推動開發，由市府出資58億元興建東側展館、中央補助42億元興建西側展館，總攤位數可達近5000攤，兼具展覽及會議等多功能。1060318
(中央社)
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