總統賤踏著作權？！想想論壇出書 未獲作者同意

（取自蘇瑋璇臉書）

「小英基金會」所設的「想想論壇」，驚爆侵害著作權爭議！想想論壇向作家邀稿刊登在網路後，竟未得作家同意，選入至「想想論壇選集」並出書販售，經作家抗議後，想想論壇聲稱已下架。

這起事件起源於作家蘇瑋璇曾於2015年3月在臉書上表示，因為看了劉克襄的作品「像我這樣四年級的人」，在感動之餘，蘇瑋璇在臉書寫了一篇「像我這樣七年級的人」，廣獲好評與迴響。蘇瑋璇表示，當時曾經被一些網站轉載，有些有經授權，有些沒有，她也不在意。

蘇瑋璇說，嗣接獲想想論壇主編透過臉書私訊，詢問「像我這樣七年級的人」是否可轉載至想想論壇網站，蘇瑋璇回訊同意。但蘇瑋璇強調，她與想想論壇之間，僅臉書通訊，完全沒有任何形式的合約關係，更從沒同意想想論壇以網路以外的任何形式再製或出版。

不意在今（2017）年2月底，蘇瑋璇發現，她的文章，竟被想想論壇出版成書，事前完完全全沒有告知、沒有徵詢，就大剌剌將轉載文章直接放到書中，令她非常震驚與憤怒。

因此蘇瑋璇在臉書聲明：

「1. 本人從未主動投稿想想論壇，當時是想想論壇主編看到文章，主動聯繫，詢問可否轉載，而我同意轉載，僅此而已。

2. 想想論壇並未支付過我任何稿費，我的文章無償提供各家網站轉載，但想想論壇出版書籍是賣錢營利的，試問憑什麼將我的轉載文章納為網站財產，成為其營利謀財工具？

3. 我拒絕讓想想論壇將我的文章，以任何形式變更、再製、散佈、出版、展示及傳播。我也不想以本名被掛在該本書中。

4. 想想論壇打著總統蔡英文之名，就可這般踐踏創作者智慧財產，連最最基本的尊重都做不到，請問蔡總統要怎麼拚文化的內涵？

5. 我不想悶不吭聲摸摸鼻子，認了算了，被人吃了豆腐，還要自我安慰說是因為長得美。待想好對策，不排除採取法律行動。」

想想論壇得知上情後，旋於3月17日在臉書發道歉聲明，表示想想論壇於2016年2月1日出版之「想：想想論壇選輯Ⅲ」一書，未經徵詢同意，即將2015年3月13日蘇小姐「像我這樣七年級的人」一文納入該書內容，涉及侵權事宜。

想想論壇表示，由於內部出版作業流程確有疏失，未於規畫年度選集全文內容時事先徵得原作者同意，鄭重向蘇瑋璇小姐道歉，並決定立即將該書回收下架。

想想論壇也強調，該書出版年餘，目前已不在絕大多數實體書店陳列，想想論壇亦已要求出版社即刻回收所有實體與網路書店通路庫存。該書販售利潤均由出版商與通路享有，想想論壇並未於該書出版盈利。

蘇瑋璇在臉書表示，原來以「總統」之名，就能完全無視智慧財產，踐踏著作權到這種程度？蘇瑋璇說，該道歉聲明沒有解釋事情的全貌，更未深刻反省其粗糙的處理流程，看文字上的描述，好像是她不滿找他們抱怨，純粹為一位作者發發牢騷的小小個案，卻沒有解決總統的基金會踐踏智慧財產權的問題本質，不排除採取法律程序撼衛自身權益。

(中時電子報)