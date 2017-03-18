誰用年資霸凌菜鳥和代課老師？校長、家長團體聲援南市教育局
「到底誰用年資，霸凌菜鳥和代課老師？」台南市教育局日前公布教師介聘分發要點，明確保障擔任行政職的老師，免因超額被釋出，遭台南市教育產業工會與教師會反對，力挺教育局的全國校長協會、全國家長團體聯盟、中華民國各級學校家長協會、大台南家長協會、台南市家長會聯合會、台南市中小學家長協會今天聯合聲援回擊反對聲音，並呼籲其他縣市教育局跟進。
針對台南市教育產業工會與教師會認為，教育局祭出此一強制規定，將造成學校師資結構失衡、教學正常化失據、行政教師間對立。對此，校長和家長團體認為「避重就輕丶混淆視聽」！
校長和家長團體表示，事實上，「行政教師仍為教師，兼行政的組長沒門檻，並沒有限制誰可兼誰不可兼」，「教學正常化，需要好的行政支援與管理」，怎會造成學校師資結構失衡、教學正常化失據等疑慮？
並也強調，保障行政職教師免超額，只是為了避免資淺者被逼著當行政，少子化趨勢下，超額教師的名額年年將創新高，偏偏因為「後進先出」潛規則，菜鳥老師被犧牲，優先成為優先超額教師的不公平現狀。
針對教師勞逸不均，年資霸凌等相關問題，協長和家長團體提出4項具體主張：
1、支持台南市保障行政職教師免超， 於法並無違失，且從勞方角度來說，對勞工工資及其他勞動條件，未作不利變更，呼籲各縣市儘速跟進。
2、修教師法，賦予校長以機關首長職權可以指派行政職務。
3、「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」第10條規定中的特許情況，應該刪除。此舉可有效避免代理教師兼任生教組長等職務。
4、教育部應重新檢討課稅配套措施，給予行政人員合理的待遇或加給，提昇教師兼任組長的意願。
(中時)
關鍵字：台南市教育局
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。