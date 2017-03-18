誰用年資霸凌菜鳥和代課老師？校長、家長團體聲援南市教育局

我要評比

「到底誰用年資，霸凌菜鳥和代課老師？」台南市教育局日前公布教師介聘分發要點，明確保障擔任行政職的老師，免因超額被釋出，遭台南市教育產業工會與教師會反對，力挺教育局的全國校長協會、全國家長團體聯盟、中華民國各級學校家長協會、大台南家長協會、台南市家長會聯合會、台南市中小學家長協會今天聯合聲援回擊反對聲音，並呼籲其他縣市教育局跟進。

針對台南市教育產業工會與教師會認為，教育局祭出此一強制規定，將造成學校師資結構失衡、教學正常化失據、行政教師間對立。對此，校長和家長團體認為「避重就輕丶混淆視聽」！

校長和家長團體表示，事實上，「行政教師仍為教師，兼行政的組長沒門檻，並沒有限制誰可兼誰不可兼」，「教學正常化，需要好的行政支援與管理」，怎會造成學校師資結構失衡、教學正常化失據等疑慮？

並也強調，保障行政職教師免超額，只是為了避免資淺者被逼著當行政，少子化趨勢下，超額教師的名額年年將創新高，偏偏因為「後進先出」潛規則，菜鳥老師被犧牲，優先成為優先超額教師的不公平現狀。

針對教師勞逸不均，年資霸凌等相關問題，協長和家長團體提出4項具體主張：

1、支持台南市保障行政職教師免超， 於法並無違失，且從勞方角度來說，對勞工工資及其他勞動條件，未作不利變更，呼籲各縣市儘速跟進。

2、修教師法，賦予校長以機關首長職權可以指派行政職務。

3、「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」第10條規定中的特許情況，應該刪除。此舉可有效避免代理教師兼任生教組長等職務。

4、教育部應重新檢討課稅配套措施，給予行政人員合理的待遇或加給，提昇教師兼任組長的意願。

(中時)