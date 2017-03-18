元智大學校慶 徐旭東：友人說一例一休「Very interesting」

元智大學董事長徐旭東18日參加學校28周年校慶，提到一例一休，他引用美國友人的話，認為「Very interesting」。(賴佑維攝)

桃園市元智大學18日舉辦28周年校慶，董事長徐旭東針對一例一休，也引用他美國友人看法，認為這「Very interesting」。

元智大學今天舉辦校慶，徐旭東致詞時表示，對服務業而言，周末是人潮最多，也是最忙的時間，卻被規定勞工不能加班。徐旭東說，日前他和美國1位億萬富翁友人聊有關一例一休的事情，美國人完全不敢置信。因為美國人講究自由，「要不要加班是他們的自由」。對方聽完也下評論，「Very interesting」。

(中時)