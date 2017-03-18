網媒指外長將調泰 知情人士：留給外交部打打臉

我要評比

網路媒體報導，外交部長李大維人事可能異動，預計於520後，駐泰國。此人是遭到府方否認，知情人士表示，「好慘，留給外交部打打臉。」

由於最近政府一直提到假新聞充斥，被媒體問到，「這則算不算是假新聞？」知情人士表示，「算是沒有求證當事人的錯誤消息。」

總統府昨發布人令，外交部政務次長侯清山另有任用，應予免職。特任侯清山為駐義大利大使。任命章文樑為外交部政務次長。

(中時)