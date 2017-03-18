廣東三山國王祖廟大埤會香 深化兩岸宗教文化交流
中國廣東省粵台經濟文化交流中心、廣東省三山國王霖田祖廟一行人，18日前往大埤鄉三山國王廟，針對三山國王宗教文化進行交流，希望藉由民間信仰力量，讓兩岸人民更加親密與相互了解。
廣東省粵台經濟文化交流中心常務理事侯振富率廣東省三山國王霖田祖廟會香團40餘人，今天下午3點抵達大埤鄉三山國王廟，廟方前主委、中國巾明獨三山國王協會總會長劉瑞德，帶領陣頭熱烈歡迎，立委張麗善、縣議員李明哲、陳樹吉到場與會。
侯振富表示，此次台灣之旅參訪新北、台北、苗栗、彰化、雲林等地區的三山國王廟，成員分別來自廣東省粵台經濟文化交流中心、廣東揭西三山國王祖廟聯誼會、揭陽三山國王文化研究所等單位。
侯振富指出，揭西霖田祖廟香火傳到台灣供奉，信徒有數百萬人之多，與媽祖一樣成為兩岸民眾、特別是粵台兩地民眾最尊崇的民間信仰，通過以三山國王為主題的系列交流活動，可以有效增強兩岸民眾對中華文化的理念認同與自覺傳承。
大埤三山國王廟方人員說，霖田祖廟會香團特地前來參與昨天的聖誕活動，同時佈達中國巾明獨三山國王協會第6屆總會長劉瑞德及理監事，會後並參訪廟內的重要文物資產，雙方進行深入的學術文化交流，希望以三山國王為橋樑紐帶，持續鞏固深化民間交流成果。
大埤三山國王廟已列為國家古蹟，至今仍保有清朝年間的匾額與石香爐，其廣東省祖廟在20年前即組團前來會香，之後雙方交流不曾中斷。
(中時)
關鍵字：三山國王
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