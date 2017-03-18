大陸吉林市委台辦主任王繼 率團訪花東
大陸吉林市委台辦主任王繼，率船營區人民政府副區長王志剛及相關水利及建設投資集團董事長等一行9位，17、18日參訪花、東兩縣溫泉業者及考察地方農業單位。
參訪團昨天先前往台東池上鄉，拜會日暉集團總裁鄭越才，參訪團王繼說明，此次來台的主要任務，是參訪溫泉飯店業者及農業相關等進行考察，希望能夠聽取並了解台灣經營溫泉飯店業者交流的意見、以建立良好互動合作關係。
兼任吉林市台商會長的鄭越才，對吉林經濟發展相當瞭解，他希望雙方交流模式可以持續下去，並加強兩地間的觀光相關產業的合作交流。
今天上午，考察團一行前往池上農會觀光米廠參觀，由池上農會供銷部主任唐定雲介紹池上鄉農會輔導農民稻米生產概況及參觀池上米相關副產品與行銷現況。
王繼表示，希望雙方透過此次交流能夠持續發展，也希望台灣企業或產業有機會在吉林當地進行投資合作發展。
這次的參訪團成員計有吉林市鐵路投資開發公司董事長曾兆江，船營區人民政府副區長王志剛，中新食品園區建設投資公司董事長趙麗霞，吉林市園林綠化行業協會會長李園林，吉林市建工建設集團有限公司經理曹家平，吉林市鐵路投資開發劉航，船營區人民政府農業水利局局長徐林軒，吉林市委台灣工作辦公室宣傳處處長馬朋飛。
(中時)
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