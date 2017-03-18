UBA》蓋不住的天分 錢薇娟盛讚吳盈潔

北市大吳盈潔率隊打進冠軍賽。（大專體總提供）

105學年度UBA女子組冠軍賽門票，首張由尋求3連霸的文化大學取得，另一張由北市大與台師大爭取，北市大雖在預賽交手時落敗，但準決賽做足準備，加上研究所球員「阿盜」吳盈潔單場猛攻26分、6籃板、5助攻、3抄截、3阻攻的全能表現，以70比62討回顏面，暌違3年再闖冠軍賽，台師大則中斷連8屆進軍決賽的紀錄。

北市大再闖冠軍賽，全隊欣喜若狂。（大專體總提供）

北市大6強賽遭遇東南科大，當時吳盈潔未隨隊參賽，主要是教練錢薇娟希望讓她在家「療傷」，因為吳盈潔上周WSBL代表台元出賽，卻連續2場遭到電信逆轉，無緣冠軍賽，讓她心情嚴重受到影響，錢薇娟決定讓她好好冷靜，此舉果然有所收穫，吳盈潔在關鍵準決賽繳出精彩表現，更率隊贏球。

值得一提的是，電信隊的主力黃湘婷與王維琳，正巧也代表台師大出賽，3人從WSBL戰到UBA，儘管雙方隊友都不相同，但吳盈潔對這一勝仍十分在乎，她打趣表示，賽前還「拜託」隊友，絕不想再輸球，尤其此役第3節一度遭對手逆轉，她更向隊友打氣並喊話，「我不要再被逆轉勝了！」

北市大的學妹們聽到了吳盈潔「不想再輸」的期待，內線有繳出生涯代表作的史靜茹力拚，板凳再有邱怡禎殺出，讓鋒線火力盡失的台師大措手不及，僅憑「雙塔」黃湘婷與王維琳合力攻下37分、25籃板仍無助贏球。

「阿盜的天分是蓋不住的，到哪一隊都一樣。」錢薇娟明白吳盈潔因WSBL的挫敗感到低落，但更該鼓勵她去扛起北市大，透過準決賽擊敗台師大這一勝，來證明自己的價值，她甚至在中場還刻意提起「阿盜」的遺憾，更成功讓「阿盜」打起精神，錢薇娟笑說：「我再提醒她，WSBL輸的對手就在對面，這是我激勵球員的方式。」

吳盈潔UBA時期曾打過台師大，隨後研究所曾就讀佛光，後轉學到北市大，寫下「3件球衣」的傳奇，如今面臨UBA生涯的最後階段，談起在北市大的最大收穫，她說：「因為北市大的球員年紀都很小，看到她們就像以前的自己，要告訴她們該做什麼才對，讓我學習去領導球隊，心態上的轉變是我最大收穫。」

(中時電子報)