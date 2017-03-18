太陽花學運3周年 蔡正元：台灣衰敗紀念日
國民黨政策會執行長蔡正元18日表示，太陽花學潮發生在2014年3月18日，「從此台灣開始衰敗」。
他在臉書上表示，學生群眾在台獨份子帶領下，攻占立法院和行政院，反對兩岸服務貿易協議。他認為這些人假藉「黑箱」、「半分鐘」的託詞，掩蓋「反中」的台獨藥箱，「倒浴缸洗澡水，連嬰兒ㄧ起倒掉，讓「服貿」從此消失、「貨貿」也沉入大海。
蔡正元表示，服貿和貨貿是台灣對外協議所能簽到的最好條件的協議，但在一幫人煽動下，台灣人就像十九世紀末，認定蓋鐵路會破壞風水一樣著了魔，瘋狂找理由反對，「現在統統沒了，連TPP也槓龜，開始面對經貿衰敗」。
他認為，台灣島自1624年荷蘭人治台至今，都是靠經貿活下來，連農業生產米、糖、茶，都得外銷才能養活台灣，鄭成功的子孫在台灣搞延平王國，最後經貿被杯葛，很快就衰敗；但是2014年太陽花學潮可是自己杯葛自己，怪不了別人。
蔡正元批評，前總統馬英九提拔一卡車年輕的、年老的黨政要員，在太陽花囂張期間紛紛當縮頭烏龜，丟下馬英九任人踐踏；「學潮拱出蔡英文、黃國昌，也不過是現代鄭克塽，「慢慢吞食自己造的孽吧！」歷史將記載318是「台灣衰敗的紀念日」。
(旺報)
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